Menina de 12 anos morre após tomar chá de ervas para abortar no MA

A Polícia Civil do Maranhão investiga a morte de uma menina de 12 anos no povoado Tanque, na zona rural da cidade de Joselândia, no Maranhão. Ela morreu depois de passar por um ritual com uso de ervas, para provocar um aborto. As informações são do G1.

Conforme apuração da polícia, a menina foi levada pela mãe até um homem que se diz ser pai de santo, para fazer um aborto. A garota estaria nas primeiras semanas de gravidez e o homem teria usado um chá de ervas para provocar um aborto.

A menina passou mal logo depois de beber o chá e foi levada para o Hospital Municipal de Joselândia. A criança já chegou morta no hospital e os funcionários acionaram a polícia.

A mãe da menina e o suposto pai de santo foram presos. Na delegacia eles confessaram o crime e serão indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil do Maranhão também vai investigar o crime de estupro de vulnerável, já que a criança estava grávida.