Menina de 4 anos é vista correndo coberta de sangue após mãe e irmão serem mortos por padrasto

Uma criança de 4 anos pediu socorro à polícia após a morte da mãe e do irmão, durante um ataque de facadas cometido pelo namorado da mulher, Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, a 85 km de Campo Grande, nesta quarta (1º).

O criminoso estava foragido, mas acabou morrendo nesta quinta-feira (2), após ser encontrado pela polícia, durante confronto.

Daniela Luiz, de 30 anos, e o filho, Gustavo Luiz dos Santos, de 14, não foram os únicos feridos. A avó do adolescente foi internada em estado grave.

Ao g1, testemunhas contaram que a filha mais nova, de 4 anos, saiu, coberta em sangue, pela rua após presenciar o assassinato da mãe, gritando "Mataram minha mãe! Socorro!".

João José Furtado Nunes, de 32 anos, autor do crime, foi baleado em troca de tiros e não resistiu aos ferimentos, segundo os agentes disseram ao portal.

O crime

O caso, registrado como duplo homicídio e tentativa de homicídio, aconteceu entre 23h30 desta quarta e 0h de quinta-feira (2).

Gustavo foi encontrado caído em um dos quartos, com ferimentos no peito e nas costelas. Já Daniela estava nos fundos da casa, em outro quarto, com ferimentos na cabeça e no pescoço.

A avó do adolescente foi levada, ferida em estado grave, à Santa Casa de Campo Grande.