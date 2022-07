Menina de 5 anos fica em coma alcoólico após beber álcool em gel na escola

Uma menina de cinco anos entrou em coma alcoólico em um hospital na cidade de Sâo Paulo na última segunda-feira (4) após voltar da escola. Segundo informações obtidas pelo G1, os pais da menina alegaram que a criança passou mal após chegar em casa.

A Polícia Militar de São Paulo conta os pais explicaram que a menina estuda em uma Escola Municipal de Ensino Infantil, também localizada na Zona Leste, e chegou em casa se sentindo mal, “cambaleando” e chegou até a vomitar. Os pais decidiram encaminhar a menina para o Hospital Santa Clara.

Em entrevista à Record TV, o pai da menina revelou que a menina bebeu álcool em gel que encontrou em um armário branco na escola.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a Diretoria Regional de Educação (DRE) vai apurar a denúncia “diante da gravidade das informações”. Ainda segundo a administração, a Secretaria Municipal de Educação está a disposição dos pais para eventuais esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal no 24º Distrito Policial. Um inquérito foi aberto para apurar todas as circunstâncias. Os responsáveis pela instituição e os pais tiveram os depoimentos colhidos no 65º DP.