Menina de 6 anos morre após ser picada por cobra ao sentar em vaso sanitário

Uma simples ida ao banheiro se transformou em tragédia na cidade de Abha, na Arábia Saudita, quando uma menina de seis anos morreu ao ser picada por uma cobra enquanto se sentava no vaso sanitário. O caso aconteceu na última quart-feira (29).

A pequena Tamara Abdul Rahman chegou a ser levada ao hospital para receber atendimento médico, mas não resistiu às complicações causadas pelo ferimento e o veneno da serpente.

Em entrevista, o pai disse que a filha estava muito feliz e animada para retornar à sala de aula após o fim das restrições impostas durante a pandemia de covid-19.

"Ela ficou feliz em retornar ao aprendizado presencial na escola, mas o que dizer? É o desejo de Alá", afirmou o pai, resignado, de acordo com o "Daily Mirror".

"Ela não percebeu que a cobra estava no banheiro até ser picada por ela, em meio ao espanto da família, pois nunca esperávamos ver tais animais no banheiro. Ela foi levada para um hospital, internada e tratada, mas o destino não estava do seu lado", finalizou.

Os desertos sauditas abrigam algumas espécies de cobras venenosas, mas elas não são vistas com frequência em centros urbanos. As mais comuns são quatro tipos de víbora, identificados por suas cabeças em forma de diamante.