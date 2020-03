Menina de 8 anos, de Feira de Santana, é internada com suspeita de coronavírus em Salvador

Uma menina de 8 anos, da cidade de Feira de Santana, está internada no Hospital Martagão Gesteira em Salvador com suspeita do coronavírus. A internação foi confirmada pelo hospital ao CORREIO nesta quinta-feira (12).

O caso foi notificado para a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Segundo o Martagão, que não informou desde quando a menina foi internada, ela procurou serviço de pronto atendimento na cidade, foi internada e transferida para o Martagão.

"Seu estado de saúde é estável, sem necessidade de suplementação de oxigênio. A paciente encontra-se em leito de isolamento, confirme orientação para o Covid-19. Todas as medidas para controle de possíveis casos secundários, proteção da equipe e demais pacientes da instituição foram adotadas, conforme protocolo do Ministério da Saúde", disse o hospital em nota enviada ao CORREIO.

Três casos da doença já foram confirmados em Feira de Santana. O Martagão, contudo, não informou se a menina teve contato com alguma das três pacientes contaminadas.