Menina de 9 anos é achada morta em árvore após sumir em festa escolar

Uma criança de 9 anos desapareceu durante uma festa no Centro Educacional Unificado (CEU) Perus, em São Paulo, no domingo (29). Horas depois, Raíssa ELoá Caparelli Dadona foi achada morta a dois quilômetros do local, no Parque Anhaguera. A informação é do iG.

O corpo de Raíssa foi achado amarrado pelo pescoço a uma árvore, em uma área que é restrita aos funcionários do parque. Ela tinha o rosto coberto de sangue e uma lesão no ombro. Um garoto de 12 anos foi quem encontrou a menina, já sem vida.

A polícia não considera que há chance da garota ter se enforcado. Imagens das proximidades serão buscadas para ajudar no trabalho de investigação, que é feito pela 5ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Raíssa tinha autismo e fazia tratamentos específicos. Ela fazia parte do Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência. A assistente social Joice de Souza, que trabalha no local, diz que a menina era tímida, mas que com o tratamento estava se tornando mais extrovertida. A família afirma que a garota não confiava em adultos que não conhecia.

Para a polícia, a mãe, Vânia, disse que foi até a festa no CEU com Raíssa e o irmão mais novo por volta de meio dia. Lá estava cheio de crianças e ela deixou Raíssa em um pula pula enquanto foi buscar pipoca para o filho. Minutos depois, ao voltar, não encontrou mais a filha.

Ela pediu ajuda para fazer buscas no local pela filha. Mas às 14h o corpo de Raíssa foi achado.O Parque Anhaguera continua aberto.

O corpo de Raíssa foi sepultado hoje.