Menina de 9 anos morre de covid-19 em hospital de Itabuna

Uma menina de apenas nove anos morreu vítima de covid-19 na última sábado (13), em um hospital filantrópico de Itabuna, no Sul da Bahia. Moradora de Almadina, cidade a cerca de 67 Km de Itabuna, a criança foi homenageada pela prefeitura do município. A pequena foi identificada como Layla de Jesus Rios, que era portadora de problemas cardíacos e estava internada no Hospital Manoel Novaes.

Layla foi registrada como a 1111º vítima fatal da doença no estado, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Bahia desta segunda-feira (15). A criança era filha de Silvana Silva de Jesus e Roberto Rios.

A pequena foi homenageada pela prefeitura da cidade onde morava (Foto: Reprodução/Prefeitura Municipal de Amaldina)

Em nota nas redes sociais, a gestão de Almadina escreveu: “A perda de uma pessoa querida sempre é lamentável e nesse tempo de pandemia ressaltamos a importância de se preservar vidas, e isso significa, se cuidar, ficar em casa, por você, pelos seus e por todos nós. Que Deus a receba em sua Glória e conforte todos os familiares e amigos”.

No mesmo dia em que o óbito da criança foi divulgado, também foram anunciadas outras 39 mortes causadas pelo novo coronavírus na Bahia. Ao todo, 1.145 pessoas já tiveram a vida perdida para a doença no estado. Entre as pessoas que faleceram, assim como Layla, 273 tinham doença cardiovascular, terceira comorbidade que mais comum entre as vítimas.

Desde o começo da pandemia por aqui, já foram contabilizados 37.620 casos confirmados de infecção. Com pouco mais de 6,2 mil habitantes, até o momento, a cidade de Almadina, onde a criança vivia, tem acumulados nove casos confirmados de covid-19 e um óbito. Dos infectados, quatro já estão curados.