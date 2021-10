'Menina mais bonita do mundo', francesa Thylane Blondeau vive drama aos 20 anos

A francesa Thylane Blondeau ficou bonita em todo o mundo em 2007 ao receber o título de "Menina mais bonita do mundo" da revista TC Candler. No entanto, no último ano as coisas não vão bem para a modelo, agora com 20 anos, por causa de um problema de saúde pior do que o esperado, em grande parte por não ter recebido um diagnóstico adequado.

A jovem publicou uma extensa mensagem em seu perfil do Instagram na qual revelou que teve que se submeter a múltiplas operações para a retirada de cistos no ovário.

"Um ano atrás fiz uma operação de emergência para retirar um cisto ovariano que explodiu no meu estômago. Três meses depois, minha barriga começou a doer de novo e a princípio todos (e eu, claro) pensamos que era por causa da operação", começou.

Ainda assim, a dor persistiu e a modelo não desistiu de buscar a explicação para isso. "Foi detectado um cisto de 5,6 centímetros e tive que ir direto ao hospital para fazer uma operação de emergência. Hoje finalmente me sinto melhor", continuou ela.

Apesar disso, Thylane se sente grata por ter passado por isso e disse para todos cuidarem de sua saúde. "Com essa experiência aprendi que quando seu corpo dói você tem que cuidar dele. Qualquer dor, mesmo que pequena, pode esconder algo muito mais importante", finalizou.