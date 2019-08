Menina tem morte cerebral após queda em banheiro na Bahia; padrasto é suspeito

Uma menina de 5 anos teve a morte cerebral confirmada na noite desta segunda-feira (27), após supostamente cair durante o banho e bater a cabeça no vaso sanitário, em Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que desconfia que a queda da menina tenha sido por agressão por parte do padrasto, que no momento do ocorrido estava sozinho com a garota na casa.

Segundo a polícia, a suposta queda ocorreu no dia 18 de agosto no bairro Novo Prado. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Itamaraju no mesmo dia, mas teve de ser transferida com urgência para o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

O Serviço Social do hospital informou que está aguardando autorização da família da menina para desligar os aparelhos que a mantém viva. A garota está sendo acompanhada pela mãe, cujo relacionamento com o padrasto da criança tem pouco mais de um mês. Eles decidiram morar juntos recentemente.

Relatos de médicos

Coordenador de investigação da Delegacia de Itamaraju, o policial Reinaldo Ramos disse que os relatos sobre supostas agressões na menina foram feitos por médicos que a atenderam, mas só os laudos que vão confirmar se isso ocorreu ou não.

“O padrasto nega que tenha cometido agressão. Ele disse que ela estava sozinha no banheiro e caiu, chorou, mas depois parou e chegou a comer e foi dormir. Quando a mãe chegou, levaram-na ao hospital e viram que era mais grave”, disse o policial.

Ainda segundo Ramos, a menina não tinha cortes na cabeça, apenas um hematoma. “Ainda não temos a direção sobre que tipo de crime pode ser, isso vai depender do laudo, que deve chegar nos próximos dias”, comentou o investigador.