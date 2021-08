Menino artilheiro: Samuel faz dois e Vitória empata com o Cruzeiro

Não foi dessa vez. O torcedor do Vitória não comemorou o primeiro triunfo fora de casa do time do coração nesta edição da Série B do Brasileiro. No entanto, na noite desta quarta-feira (11), viu o artilheiro rubro-negro voltar a exibir força, categoria e talento. Os dois gols de Samuel garantiram o empate em 2x2 com o Cruzeiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O prata da casa não balançava a rede havia dois meses. A última vez tinha sido em 10 de junho, no triunfo por 3x1 contra o Internacional, na terceira fase da Copa do Brasil. Tratou de quebrar o jejum ao abrir e fechar o placar do jogo válido pela 17ª rodada da Série B. Agora, ele tem nove tentos na temporada.

O Vitória foi melhor no primeiro tempo, dominou as ações e viu o Cruzeiro apresentar bastante dificuldade para criar jogadas. Após abrir o placar, o rubro-negro diminuiu o volume, mas ainda assim os donos da casa não aproveitaram. A equipe mineira só foi reagir no segundo tempo, quando conseguiu se impor e virar o jogo.

Nos minutos finais do duelo, no entanto, o talento de Samuel deixou o marcador em igualdade e colocou o Leão no jogo mais uma vez. Lá e cá, os dois times tiveram oportunidade de vencer, mas não conseguiram. Vale destacar também a bela defesa de Lucas Arcanjo já nos acréscimos.

Apesar do ímpeto dos meninos da base, o resultado manteve o Vitória na zona de rebaixamento da Série B. O rubro-negro segue na 17ª colocação, agora com 14 pontos. O Cruzeiro também estacionou na 15ª posição, com 17 pontos.

ARTILHEIRO DE VOLTA

O Vitória começou melhor o jogo e aos sete minutos colocou o goleiro Fábio para trabalhar. Bruno Oliveira cobrou falta na área e João Vitor cabeceou contra a meta, mas o camisa 1 do Cruzeiro defendeu. Enquanto o Leão comandava as ações no estádio Independência, a equipe mineira apresentava dificuldades para atacar. Da entrada da área, Bruno José mandou para fora.

O placar foi aberto aos 23 minutos. Marcinho investiu pela direita e foi derrubado dentro da área por Rômulo. O pênalti marcado a favor do Vitória foi convertido com categoria por Samuel. Artilheiro rubro-negro na temporada, ele mandou a bola no canto esquerdo e viu Fábio cair para o direito.

A melhor oportunidade do Cruzeiro na etapa inicial saiu aos 38 minutos. Bruno José foi na linha de fundo e cruzou como manda a cartilha para Rafael Sóbis. Dentro da área e de cara para o gol, o atacante lamentou o corte certeiro feito pelo zagueiro Matheus Moraes.

Insatisfeito com o que a Raposa apresentou, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez três mudanças no intervalo. O time voltou com postura diferente para o segundo tempo e não demorou a igualar o marcador. Aos quatro minutos, a defesa do Vitória falha feio na jogada aérea e a bola sobra para Wellington Nem, que toca para Rafael Sóbis estufar a rede: 1x1.

O gol acabou com um jejum individual. Rafael Sóbis não marcava havia três meses e comemorou muito. O último tento tinha sido anotado em 2 de maio, no Campeonato Mineiro. O próprio camisa 10 tentou ampliar na sequência, com um chute forte de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Depois, Marcinho cobrou falta e Lucas Arcanjo defendeu.

O segundo gol estava reservado para Giovanni. Aos 23 minutos, ele chutou de fora da área e contou com o desvio de cabeça de Pablo Siles. Virada do Cruzeiro no Independência: 2x1. O resultado parecia estar definido, mas o artilheiro do Vitória tratou de mudar os números do jogo novamente. Aos 34 minutos, Samuel recebeu passe açucarado de Soares, invadiu a área, tirou o goleiro Fábio da jogada e, quase sem ângulo, chutou certeiro. Foi o nono gol anotado por ele em 2021. Frieza e categoria para ditar o placar final: 2x2. Nos acréscimos, Lucas Arcanjo ainda fez ótima defesa após cabeçada de Ramon.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (15), às 16h, quando recebe o CRB, no Barradão, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. Depois, no dia 18, às 19h, visita o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia, em partida que marca o encerramento do primeiro turno do campeonato.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 2x2 Vitória - 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro: Fábio, Rômulo (Norberto), Ramon, Eduardo Brock e Jean; Flávio (Giovanni), Ariel Cabral (Adriano) e Rafael Sobis (Matheus Neris); Wellington Nem, Marcelo Moreno (Marcinho) e Bruno José. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto (Eduardo) e Bruno Oliveira (Soares); Guilherme Santos (David), Samuel (Eron) e Marcinho. Técnico: Ricardo Amadeu



Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Gols: Samuel, aos 23 minutos do 1º tempo; Rafael Sobis, aos 4 minutos, Giovanni, aos 23, e Samuel, aos 34, do 2º tempo.

Cartão amarelo: Wellington Nem, Bruno José, João Victor, Giovanni, Pablo Siles, Roberto, Jean e Samuel.

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (Trio do DF).