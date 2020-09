Menino baiano de 11 anos terá ilustração em novo livro de autora da saga Harry Potter

Um pedaço de madeira jogado no meio da rua podia ser só mais um resto de construção, mas a imaginação de uma criança tem poder de transformar tudo. O material descartado, encontrado do lado de casa, no bairro de Abrantes, em Camaçari, virou a primeira tela do pequeno Luiz Guilherme Crusoé, 11 anos, que o usou para desenhar seu cachorrinho, Luigi. Depois de cerca três anos aperfeiçoando o traço, o talento do garotinho agora vai estampar o livro infantil O Ickabog, da aclamada escritora J.K Rowling, autora da saga Harry Potter.

A obra, com lançamento mundial previsto para novembro, terá em sua edição nacional 34 ilustrações feitas por crianças brasileiras, sendo Luiz Guilherme o único baiano vencedor do concurso cultural que selecionou as melhores artes do país. A família do menino ficou sabendo da existência do concurso quando o irmão dele, o estudante de Direção Teatral da Ufba, Leonardo Crusoé, 20, procurava por editoras para publicar seu primeiro livro.

Estrategista, Guilherme chegou a enviar, ao todo, 12 desenhos para a Rocco, editora que publicará a obra no Brasil. “Mandei muitos porque queria ter a chance de eles repararem mais nos meus desenhos e ter mais possibilidades de ser escolhido”, revela ele, que usa boina típica de pintor francês e se autodescreve como artista visual em andamento.

Vendo que a inclinação do menino para a arte era coisa séria, a mãe dele o inscreveu num curso de desenho no ano passado, no ateliê do professor Flávio Ribeiro, mas por causa da pandemia as aulas foram suspensas. Mesmo assim, o pouco tempo foi suficiente para ele aprender algumas técnicas de uso de grafite, aquarela e também marcador e lápis colorido.

Gui conta que gosta de pescar referências pela internet e reproduzir a seu modo, criando animais, pessoas, personagens de desenho animado e ET’s. A ilustradora que mais o inspira é a Nath Araújo (@nanaths), uma das mais famosas no Instagram. Determinado, ele diz que já pensa em cursar faculdade de Artes quando crescer e fazer desse hobby sua futura profissão. “Me anima desenhar, não tem um porquê, desenho por gostar”, emenda.

As ilustrações criadas pelas crianças para O Ickabog retratam passagens do livro, que foi escrito há 10 anos pela autora, e conta a história de um terrível monstro que vivia à espreita do país rico e feliz chamado Cornucópia. Dois amigos, chamados Bert e Daisy, embarcam numa grande aventura para desvendar o mito por trás desta criatura e devolver a felicidade à nação.

Em suas redes sociais, a escritora contou que decidiu resgatar o livro para entreter crianças e famílias em todo o mundo neste período de isolamento social. O mesmo concurso cultural foi realizado em diversos países e quem ficou curioso para ver as imagens, no entanto, vai ter que segurar a ansiedade e esperar até o lançamento, em 20 de novembro.

Os vencedores receberão um exemplar de O Ickabog autografado por J.K. Rowling, além de um acervo de 20 títulos selecionados pela Editora Rocco e mais um acervo de 20 títulos para doar para uma escola ou biblioteca à sua escolha.

"Orange", giz pastel seco no papel canson 200 g (Foto: Acervo pessoal/Luiz Guilherme Crusoé) "A estátua", lápis grafite no papel canson 200 g (Foto: Acervo pessoal/Luiz Guilherme Crusoé) "O fruto do pecado", aquarela no papel canson 300 g (Foto: Acervo pessoal/Luiz Guilherme Crusoé)

Para poder desenhar, Gui conta que leu o livro em primeira mão e gastou pelo menos dois dias na produção de cada desenho, ou seja, quase um mês de trabalho. No primeiro dia ele fazia os esquetes e, no segundo, coloria. Fã do universo mágico de Harry Potter, ele diz que, embora não tenha lido os volumes, ama os filmes e Hermione é a sua personagem favorita. A última leitura dele foi Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, e os livros da saga Stranger Things estão na fila.

Perguntado sobre qual é o próximo passo nessa repentina carreira de artista, Gui responde na lata: “Ir para alguma livraria perto e dizer: Esse livro que está aí na sua mão tem uma ilustração minha”, gargalha. O garoto, inclusive, já está no processo de criação das ilustrações do livro do irmão, intitulado Notabilíssimo Senhor Canalha, que deve ser publicado no ano que vem, pela editora Viseu.

Acompanhando a entrevista, Leonardo Crusoé não contém a alegria com a proeza do irmãozinho. “É meu orgulho esse menino. Acho que estou mais animado com as conquistas dele do que ele, posto em todas as minhas redes sociais. Quando sair a matéria, vou colocar em todos os grupos possíveis, é o orgulho da família”.

O Ickabog

J. K Rowling

Ilustrações de crianças brasileiras

Editora Rocco

Lançamento: 20 de novembro