Menino de 10 anos é espancado, toma três tiros e pede ajuda em hospital

Um menino de 10 anos foi encontrado baleado e com sinais de espancamento, na manhã desta quarta-feira (4), na área externa do Hospital Eládio Lasserre, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que funcionários da unidade de saúde encontraram o garoto e solicitaram uma equipe da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras), para quem relataram que a criança não deu detalhes sobre como foi machucada.

A própria equipe do hospital, ainda de acordo com a corporação, socorreu a vítima - que se limitou a dizer aque o crime aconteceu no bairro vizinho, Sete de Abril, onde mora com a família. A 50ª CIPM, que atua na área, diz que não foi chamada para atender à ocorrência.

O CORREIO esteve no hospital, onde o garoto segue internado, e confirmou que ele deu entrada com pelo menos três perfurações de bala. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

O serviço de Assistência Social do Eládio Lasserre informou à reportagem que a mãe da criança acompanha o filho no hospital. Ela não quis conversar com o CORREIO. Na Rua da Barragem, onde o menino mora, vizinhos também não quiseram comentar o caso.

Questionada sobre as circunstâncias do crime, a Polícia Civil informou apenas que o fato ocorreu nas "imediações" de Cajazeiras e que é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), além da delegacia da área - a 13ª Delegacia (Cajazeiras).