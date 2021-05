Menino de 4 anos encomenda sozinho 900 picolés do Bob Esponja; Mãe paga R$ 13 mil

O pequeno Noah Ruiz, de 4 anos, usou o computador da mãe para comprar, escondido, 51 caixas de picolé do Bob Esponja, vendidas pela Amazon. O garoto entrou no site e fez a encomenda de 918 picolés, que foram enviados para a casa da tia. O caso aconteceu no Nova Iorque, nos Estados Unidos. O valor total dos picolés ficou em US$ 2.618,85, o equivalente a R$ 13.618.



A mãe do garoto, Jennifer Bryant, que é assistente social, tinha dito ao menino que o valor da caixa era caro (pouco mais de US$ 51 por 18 picolés). No entanto, ela não contava que o garoto resolveria o caso sozinho. Jennifer descobriu a compra ao consultar a conta bancária. Segundo ela, o garoto ainda achou que tinha encomendado poucas caixas do produto e chegou a perguntar se pediriam mais.



Jennifer precisou fazer um financiamento coletivo pela internet para cobrir o prejuízo com os picolés. No total, a assistente social arrecadou US$ 11,6 mil por meio do site GoFundMe. Muitos doadores do site disseram ser fãs do Bob Esponja. Além de bancar os picolés, a mãe anunciou que vai guardar o restante para os estudos de Noah. O menino sofre de um transtorno dentro do espectro do autismo. A Amazon também entrou em contato com a família e ofereceu uma doação à escolha de Jennifer.