Menino de 5 anos morre depois de ser jogado nu em rio

Um menino de 5 anos morreu depois de ter sido jogado sem roupas em um rio na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Segundo a polícia, duas crianças de 9 e 11 anos, e um adolescente de 13 anos confessaram que agrediram o garoto e o jogaram no rio depois um desentendimento entre eles.

Júlio Henrique Brito Miranda não sabia nadar e a suspeita é que ela tenha morrido afogado.

Ele desapareceu na quarta-feira (16) quando saiu para brincar com colegas em Vila Capistrano, distante cerca de 150 quilômetros do centro de Marabá, segundo o G1. O corpo do menino foi encontrado nesta quinta (17) despido e deve passar por exames para identificar se ele foi abusado sexualmente. Os menores negam que tenha havido violência sexual.

O adolescente de 13 anos foi apreendido por infração análoga a assassinato. Ainda de acordo com o G1, os meninos de 9 e 11 anos foram levados ao Conselho Tutelar.