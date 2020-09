Menino de 6 anos faz aniversário com tema 'Agostinho Carrara' e viraliza

O pequeno Danilo Couto escolheu um tema incomum para seu aniversário de seis anos: Agostinho Carrara, personagem interpretado por Pedro Cardoso em "A Grande Família". Fã do personagem, o garoto não pensou em outro quando os pais perguntaram sobre a decoração temática para celebrar mais um ano de vida, na última quinta-feira (24).

Curioso é que Danilo nem era vivo quando a série acabou - o último episódio foi exibido em 11 de setembro de 2014, 13 dias antes do nascimento de Danilo.

A foto de Danilo vestido de Agostinho Carrara foi parar nas redes sociais e ganhou grandes proporções — são mais de 17 mil reações e 124 mil compartilhamentos no Facebook. Com o corte de cabelo parecido ao do personagem, o garoto impressionou internautas pela semelhança com o personagem, algo que a própria família de Danilo, de São Sebastião do Paraíso (MG), concorda.

"A gente sempre o achou parecido, até o apelidamos de 'Carrarinha'. Todo mundo passou a chamá-lo assim em casa. No aniversário, como o tema fica por conta dos meus filhos, ele sugeriu o do Agostinho. Quando viu o bolo, então, se apaixonou. Ficou muito alegre, tanto que até bateu o braço no bolo quando estávamos gravando", contou ao Uol a mãe, a dona de casa Lilian Gabriela Couto, de 31 anos.

Além do bolo e da roupa no estilo de Agostinho, Danilo optou por trocar o tradicional "parabéns" pela música "A Grande Família", de Dudu Nobre, tema da segunda versão da série global.

"De tanto a gente falar que era parecido, ele assiste aos episódios disponíveis de A Grande Família no YouTube e gosta bastante da série. Além da aparência, é muito dramático e enrola a gente na lábia, igual ao Agostinho mesmo", diverte-se a mãe.

A paixão da criança chegou até ao ator Pedro Cardoso, que agradeceu o carinho e desejou felicidades ao fã mirim.

"Gostaria de parabenizar o Danilo. Meus parabéns, amigo. Que todos os seus sonhos se realizem. Feliz aniversário, com carinho, é o que te deseja o ator que vai por dentro do Agostinho", disse o ator.