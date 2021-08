Menino de 6 anos filma irmã sendo esfaqueada para mostrar a mãe; vídeo

Uma adolescente de 14 anos foi filmado por seu irmão, de seis, enquanto era esfaqueada no peito e pescoço por uma garota de 13 em Praia Grande, no Litoral de São Paulo. De acordo com o G1, a agressora foi apreendida pela polícia após o crime, realizado no último sábado. A vítima foi socorrida e passa bem.

O caso ocorreu dentro de um condomínio por volta das 13h. Em entrevista ao portal, a comerciante Jeniffer Barreto Cason Galdino, de 33 anos, mãe da vítima, suspeita que a agressora não é amiga da vítima, mas que chegou até o local acompanhada de uma colega.

Pouco tempo após a chegada das duas, teria se iniciado uma discussão entre a vítima e a menina suspeita. No entanto, ninguém sabe a motivação da briga, conforme informou Jeniffer.

"Não sei. A minha filha não fala, a menina também não falou. Elas começaram a discutir, mas parece que a menina já foi na intenção, porque ela entrou na minha casa e já veio com a faca na blusa", explica a mãe da vítima.

Assista o momento da agressão (imagens fortes):

Agressora levada para Fundação Casa

A suspeita teria fugido do condomínio após a agressão. A Polícia Militar foi acionada e a apreendeu no mesmo bairro. A faca usada não foi localizada.

A adolescente foi encaminhada para o 1º Distrito Policial de Praia Grande, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo a tentativa de homicídio. Em seguida, ela foi levada para a Fundação Casa, e a ocorrência será acompanhada Vara da Infância e Juventude de Praia Grande.