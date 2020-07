Menino de 7 anos é morto por bala perdida na porta de casa no Rio

Uma criança de 7 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite da terça-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 21º Batalhão de PM foi atacada a tiros por um homem de moto durante um patrulhamento perto ao bairro Éden. Ítalo Augusto brincava na frente de casa e foi baleado na testa durante o caso.

Uma testemunha contou que o garoto ainda foi socorrido por vizinhos e familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas acabou não resistindo. Segundo a Secretaria de Saúde, o menino já chegou à UPA morto, por volta das 20h30.

Segundo a PM, a guarnição não chegou a revidar os disparos recebidos e diz que a viatura que estava com os policiais foi perfurada durante o episódio. A corporação lamentou a morte de Ítalo, que é a 16ª criança baleada este ano na Região Metropolitana do Rio.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de terça-feira (30/06), policiais militares do 21ºBPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento pelo bairro Éden, no município de São João de Meriti, quando foram atacados por disparos de arma de fogo na Rua Ceci. O ocupante de uma motocicleta atirou contra os policiais e fugiu em seguida. Não houve reação da equipe policial. A viatura foi perfurada na ação criminosa. Ao cessar a situação, foi informado que uma criança havia sido ferida. Os policiais apoiaram o socorro, que estava sendo feito pelas pessoas do local. Na unidade de saúde, infelizmente, o menino faleceu. A ocorrência foi encaminhada para registro na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense", diz a nota.