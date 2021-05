Menino vende geladinho para comprar cestas básicas para famílias carentes na Bahia

Foto: Reprodução/Achei Sudoeste

O estudante Samuel Soares, de 7 anos, decidiu vender geladinho com o intuito de arrecadar dinheiro e reverter em compra de cestas básicas. Os alimentos foram usados para ajudar famílias carentes da cidade de Caetité, no sudoeste baiano, onde ele mora.

A mãe da criança, Simone Xavier Soares, contou ao site Achei Sudoeste que, no início, ela se mostrou relutante com a iniciativa do filho, por conta da sua pouca idade.

“Ele falou que queria fazer geladinho para poder ajudar as pessoas que não tinham nada. Aí eu fiz o geladinho e começamos a vender entre a família, vizinhos e aqui na rua. Depois, decidimos comprar algumas cestas básicas e doar para as famílias carentes”, relatou.

A família ficou emocionada com a atitude do menino. “Fiquei até envergonhada, porque uma ideia que poderia ter partido de mim, partiu dele, uma criança”, completou a mãe de Samuel, revelando que foram compradas cinco cestas básicas com o que foi angariado inicialmente.