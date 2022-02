Menos de 20% das crianças de 5 a 11 anos se vacinaram contra covid no Brasil

Só 18,8% das crianças de 5 a 11 anos do Brasil receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 até agora, segundo levantamento da GloboNews, que aponta 3,7 milhões de imunizados até esta segunda (7). Ao todo, a faixa etária tem cerca de 20 milhões de crianças.

A maioria dos estados ainda não vacinou nem 15% das crianças. Os estados que menos vacinaram, proporcionalmente, foram Paraíba (1,8%), Pará (1,9%) e Mato Grosso (2%). Na outra ponta, os que mais vacinaram foram São Paulo (48%), DF (30%) e Rio Grande do Norte (22,6%). A Bahia aparece com 12,9% das crianças dessa faixa imunizadas.

Alguns estados estão com dados desatualizados por conta de dificuldades que algumas cidades têm para inserir os números no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. É o caso do Rio, Goiás e Paraíba, que sinalizam que os números atuais devem ser maiores do que os indicados. Outros seis estados não responderam: Alagoas, Sergipe, Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins.

Veja o ranking:

SP: 48%

DF: 30%

RN: 22,6%

CE: 18,3%

ES: 17%

PI: 15,9%

MS: 14,7%

PR: 13%

BA: 12,9%

MG: 10,8%

PE: 9,5%

MA: 9%

RJ: 8,8%

RS: 8%

AM: 7,5%

SC: 6,4%

GO: 4,3%

RR: 3%

MT: 2%

PA: 1,9%

PB: 1,8%