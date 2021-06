Mensagem prometendo brindes por 20 anos do Mercado Livre é falsa

Uma falsa promessa de brindes e bônus por conta de uma celebração de 20 anos do Mercado Livre está circulando em grupos de WhatsApp, chamando para um link e pedindo que este seja repassado aos amigos. Entre os prêmios, estaria até um celular. Contudo, a ação é falsa e não foi divulgada pela empresa de comércio eletrônico. O Mercado Livre, por sinal, completa 22 anos em 2021.

Além do link, mensagens falsas de pessoas que dizem que já receberam os brindes também estão circulando nas redes sociais. Ao clicar, a pessoa responde a algumas perguntas e no final é instada a compartilhar pelo WhatsApp.

Há algumas variantes da mensagem que cicula, com “Presentes do 20º aniversário do Mercado Libre. 2.000 produtos grátis!️” sendo uma, além de diferentes urls - nenhuma delas o endereço correto do site (https://www.mercadolivre.com.br/)

Especialistas alertam que ao clicar em links do tipo é possível baixar programas ou, ao responder questionários, fornecer dados que podem ser usados por golpistas. A orientação é não clicar e também não repassar para seus contatos.