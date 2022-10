Mentora de carreiras ensina como deixar sua marca no mundo

Você sabe como se tornar o primeiro nome a ser lembrado quando surgir uma oportunidade? Sabe como atrair os clientes certos? A resposta para essas questões está na construção de uma marca pessoal forte. O CORREIO ouviu a mentora Liris Gonçalves sobre os caminhos que possibilitam a construção da imagem de forma estratégica, usando as redes sociais, enfatizando talentos e competências.

Para ela, o medo da exposição pode ser facilmente superado quando o profissional define o propósito; sabe como quer ser percebido e se expõe de forma alinhada a esses princípios. A especialista salienta que a construção de uma reputação que atraia a vida que busca, é trabalho de longo prazo e que começa no dia em que você decide agir.

Quem é?

A palestrante, diretora de marketing internacional e mentora Liris Gonçalves possui mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo dentro e fora do Brasil, ocupou cargos de diretoria por mais de 10 anos em grandes empresas como C&A México, Avon, Vivara e Carrefour. Com mais de 1.300 carreiras impulsionadas, ela ensina profissionais a se tornarem executivos valorizados e reconhecidos.

Liris Gonçalves conversou com exclusividade com o Correio e falou como construir uma marca pessoal forte na carreira e nos negócios (Foto: Divulgação)



No que consiste a marca pessoal ?

Marca é a impressão que deixamos nos outros, que gera memória e tem um significado atrelado a ela.Todos nós temos nossa marca pessoal: a forma como se referem a você é a sua marca pessoal hoje, bem como os adjetivos que utilizam para te descrever.

Ao lembrarmos de uma pessoa, relembramos as impressões que ela nos deixou, e estas impressões despertam uma memória que vem com diferentes significados associados, e todo esse significado provoca uma emoção positiva ou negativa.

Qual a importância dessa ferramenta para quem tem uma profissão ou negócio?

Ao contratarmos uma pessoa para trabalhar na nossa equipe ou para prestar algum serviço, buscamos referências dela, para que possamos estar mais seguros de que estamos contratando a pessoa certa. Investigamos a reputação desta pessoa, investigamos no Google e nas redes sociais, buscamos de diferentes formas encontrar informações que sejam suficientes para conseguir montar uma “imagem” desta pessoa.

O Google mostra as informações mais recentes e relevantes de todos nós. Quando não produzimos conteúdo com intenção e estratégia de marca, ele mostrará fotos de redes sociais pessoais e toda e qualquer notícia, positiva ou negativa a seu respeito.

Ao começar a trabalhar a marca pessoal de forma estratégica, geramos conteúdos que reforcem a imagem profissional e pessoal que queremos transmitir. Sempre pergunto aos meus mentorados: ‘’quantas pessoas do ciclo pessoal deles realmente sabem com o que eles trabalham’’. A maioria responde que não sabe! Imagine as oportunidades de indicações e referências que estas pessoas estão perdendo!

As mídias sociais são uma arma poderosa, para o bem e para o mal, na construção de uma reputação de marca.

Como desenvolver essa marca para os profissionais e prestadores de serviços?

A melhor forma é sabendo usar as mídias sociais, sendo o LinkedIn a mais importante para profissionais, e para prestadores de serviços o Instagram também pode ser uma excelente opção.

Antes de sair publicando, é necessário definir o propósito da marca que é a base do posicionamento dela. Posicionamento significa definir a proposta de valor que o profissional entrega – qual problema ele resolve e para quem – e também mencionar os diferenciais que o tornam único.

Na sequência, é importante promover um alinhamento da imagem pessoal à proposta de valor, para não gerar ruídos de comunicação. Imagine um dentista com dentes feios? Parece óbvio quando se trata de dentista, mas não tão óbvio em outras profissões, porém é igualmente fundamental promover estes alinhamentos. Sempre falo que o shampoo que está na prateleira do supermercado, comunica na sua embalagem para quem ele é, que problema resolve e que benefícios promove, por isso o compramos com segurança!

Detalhe importantíssimo: a marca mais conhecida vence a melhor!

Não compramos o melhor produto necessariamente, e sim o que mais conhecemos. Isto também se aplica para pessoas. Esta é a importância de saber se divulgar da forma correta!

Tudo começa com um processo de autoconhecimento.

O que não deve faltar nessa marca pessoal?

Não deve faltar, num processo de definição de marca pessoal, um alinhamento interno entre o que a pessoa realmente quer fazer e sua proposta para o mundo.

Estudos comprovam que cerca de 70% das pessoas não estão felizes com o que trabalham. Num processo de construção de marca pessoal, é fundamental saber o que quer, direcionar sua proposta de valor para isto, e começar a viver de forma autêntica o que prega, e pregar o que vive.

Isto é ter coerência.

Além disso, é fundamental manter a consistência ao longo do tempo.

Lembrando que marca pessoal é sua reputação, por isso, leva tempo para ser consolidada, apesar de levar menos de 3 segundos para criar uma primeira impressão sobre alguém.

Que situações precisam ser evitadas para não prejudicar a marca pessoal?

Jamais prometa o que não pode entregar, jamais seja preconceituoso, jamais minta ou se exponha de uma forma íntima comprometedora. Evite conflitos desnecessários. Mantenha a impecabilidade de sua palavra. Reputação leva anos para se construir e segundos para ser destruída, principalmente quando exposta nas redes sociais de forma prejudicial.

Como saber se essa marca pessoal, de fato, alcançou o objetivo?

O maior indicador de um bom processo de desenvolvimento e gestão de marca pessoal, é o fato de começarem a surgir oportunidades de carreira e negócios numa proporção maior que anteriormente: você começa a ser desejado e disputado profissionalmente, e com isto, pode aumentar o valor que cobra, lei da oferta e da procura, além de poder selecionar os trabalhos com mais tranquilidade, pois há mais opções.