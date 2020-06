Mercado de Paripe tem desinfecção total como medida de combate à covid-19

O Mercado de Paripe passou, nesta segunda-feira (15), por uma desinfecção total, utilizando hipoclorito de sódio a 1% na higienização da área dos boxes, internos e externos, entradas, áreas de convivência e estacionamento. A iniciativa tem como objetivo conter o avanço da pandemia do novo coronavírus na Bahia.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) foi a responsável por promover a ação, em parceria com a do Secretaria do Planejamento (Seplan) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

"O trabalho de descontaminação no Ceasa e mercados do Estado é de extrema importância para a segurança dos permissionários e clientes. Neste momento de pandemia, a desinfecção é essencial para a segurança e higiene do local. Com essa ação em Paripe, buscamos diminuir a curva de contágio do Covid-19 aqui na Bahia”, afirmou o vice-governador João Leão, titular da SDE.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, serão realizadas neste mês de junho outras desinfecções totais em mais dois mercados da Bahia, Ogunjá e 7 Portas, além da segunda desinfecção no Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa).

"Este é um trabalho preventivo que vem sendo executado com muita competência pelo Corpo de Bombeiros para combater o avanço do Coronavírus, na medida em que amplia a segurança sanitária no local”, disse o secretário do Planejamento, Walter Pinheiro.

Para o comandante-geral do CBMBA, Francisco Telles, o Mercado de Paripe é um local com fluxo intenso de pessoas que trabalham com alimentos e, por isso é essencial a ação preventiva. “Essa é só uma parte das ações de combate à Covid-19, o uso da máscara e a higienização das mãos também continua essencial”.