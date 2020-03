Mercados devem reservar horário de atendimento para idosos a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira (27), todos os mercados de Salvador devem garantir atendimento exclusivo para idosos das 7h às 9h. A determinação, que foi publicada em uma edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM), na noite desta quarta-feira (25), deve valer pelos próximos 15 dias.

Ainda de acordo com o decreto, a recomendação da prefeitura é de que, mesmo nos serviços de delivery, entre aqueles que oferecem a entrega, o atendimento aos idosos deve ser preferencial. As ações têm, como o objetivo, evitar o avanço do coronavírus na cidade, reduzindo os impactos da crise junto à população, sobretudo entre os moradores que fazem parte de grupos de maior risco e os mais vulneráveis.

Além disso, outra medida da publicação indica que a partir desta quinta-feira (26), fica suspensa, por 15 dias, da cobrança de Zona Azul em toda a cidade. Assim, serão cerca de 11 mil vagas disponibilizadas pela prefeitura no sistema. Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), os operadores que trabalham com a venda de cartelas vão receber benefícios sociais.

Também publicada no DOM, a requisição administrativa de serviços como hospedagem em hotéis, motéis e pousadas é válida por tempo indeterminado. Os espaços podem acolher moradores em situação de rua, a depender da necessidade identificada pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).