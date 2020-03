Merkel diz que 70% da população da Alemanha pode contrair coronavírus

Angela Merkel, disse nesta quarta-feira que cerca de 60 milhões de pessoas, o equilvante a 70% da população do país, poderão ser infectados com o novo coronavírus. A chanceler da Alemanha disse que, diante da falta de uma cura para o Covid-19, resta ao país tentar conter a disseminação do Sars-CoV-2.

"Quando o vírus está se espalhando com a população sem imunidade e sem um tratamento existente, 60% a 70% da população será infectada", disse Merkel. O processo [de contenção do vírus] deve se concentrar em evitar a sobrecarga do sistema de saúde freando a disseminação do vírus. É questão de ganhar tempo.

A Alemanha registrou 1.296 contágios e duas mortes. Tanto Merkel quanto o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, se opõem à proibição da entrada de italianos no país, medida já tomada pela vizinha Áustria.