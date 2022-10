Mesária é presa na Bahia após votar no lugar de um idoso

Uma mulher que atuava como mesária em uma seção eleitoral na cidade de Paramirim, no Centro-Sul baiano, foi presa em flagrante, neste domingo (2), após ter sido vista votando no lugar de um idoso.

Em vídeo que circula nas redes, a mulher de 35 anos, que não teve o nome divulgado, parece segurar um papel na mão, o que seria uma "cola" dos votos do idoso, lê em voz alta, e aperta os botões no lugar dele.

De acordo com a Polícia Civil, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a mulher. Ela foi conduzida à unidade por policiais militares e responderá pelo Artigo 312 do Código Eleitoral, que trata sobre violar ou tentar violar o sigilo do voto.