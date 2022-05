Mesbla retorna ao varejo 23 anos após falência

Agora é real, a volta da Mesbla ensaiada há alguns anos aconteceu. Após 23 anos da sua falência, já foi uma das principais redes de varejo do País, ela retorna as atividades num novo contexto comercial em formato de marketplace, espécie de shopping virtual, com vendas online pelo site da marca para todo Brasil.

Além de ação no próprio site e no Instagram, a Mescla envelopou metrô no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. O site divide-se nas categorias de roupas de cama, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, informática e livros. Pelo sistema ser marketplace, outras marcas podem expor e vender seus produtos, a exemplo do Magazine Luiza.

A empresa segue todas as políticas no ambiente virtual em relação a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Política de Privacidade e também de troca de produtos comercializados em sites. Em relação a entrega é realizada em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h.

História

Fundada em 1912, no Rio de Janeiro, a Mesbla iniciu as atividades como filial de uma empresa de máquinas e equipamentos francesa. Nos anos 80, se consolidou como case nacional do varejo com amplas lojas espalhadas em todo País com um amplo mix de produtos. Em 24 de agosto de 1999 decretou a falência, entre os motivos a falta de adaptação à mudanças do varejo na época e questões administrativas.



Conteúdo publicado originalmente em O Povo.