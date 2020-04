Mesmo com crise, Porsche cresce 113% no Brasil no 1º trimestre

Porsche 911

(Foto: Divulgação)

A marca de automóveis Porsche apresentou um crescimento expressivo de 113% no mercado brasileiro nos três primeiros meses de 2020. As vendas totalizaram 809 unidades, mesmo com a retração provocada pelos efeitos da pandemia do novo coronavirus.



O campeão do período foi o icônico 911, com 306 unidades vendidas, um crescimento de 386% em relação ao primeiro trimestre de 2019, representando um marco na história da marca no país.

Também tiveram crescimentos expressivos o Cayenne (233 unidades, 30 por cento mais que no período janeiro-março de 2019) e o Boxster (124 unidades, aumento de 77 por cento). Completam a linha os modelos Macan (107 unidades), Cayman (33 unidades) e Panamera (16 unidades) entregue aos clientes.