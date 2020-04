Mesmo com tempo mais aberto, duas árvores caem em Salvador

Mesmo com o tempo mais aberto nesta terça-feira (28), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) continuou a registrar ocorrências por conta do mau tempo na capital baiana. Duas duas árvores caíram na cidade de mais oito ameaçavam cair até o meio da tarde. Até as 15h51, a Codesal havia registrados 109 solicitações de emergência, sendo a maior parte da região do Centro/Brotas (22), seguida do Subúrbio/Ilhas (21) e Cabula/Tancredo Neves (21).

As duas árvores caídas foram na região central da cidade, conforme classificação pela Codesal. Uma delas caiu nas imediações do Calabar e bloqueou apenas parte da posta. No barbalho, técnicos trabalharam pela manhã na remoção de uma árvore que caiu nesta segunda-feira (27) no bairro do Barbalho.

O maior volume de solicitações foi por deslizamentos de terra - foram 31, segundo a Codesal, seguidos de 30 ameaças de desabamento e 14 ameaças de deslizmento.

Técnicos trabalharam na retirada de árvore que caiu no Barbalho nesta segunda-feira (27)

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"Tivemos chuvas vigorosas aqui na nossa capital. Foram mais de 644,5mm em alguns bairros, como ocorrido no bairro do Matatu. Visto que a média histórica para todo o mês de abril é 295,7mm, percebemos que em algumas localidades choveu mais do que o dobro desta previsçao, motivo este das grandes solicitações feias pela população feitas pelo número 199, somando-se nos últimos 10 dias mais de 2.150", disse o doretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda há previsão de chuva em Salvador até o próximo sábado (2). Para esta quarta-feira (29), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima deve ser de 24ºC e a máxima, de 29ºC.