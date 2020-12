Messi faz gol histórico pelo Barcelona e iguala recorde de Pelé

Marcar 643 gols pela mesma equipe é obra de Pelé. E agora é obra de Messi também. Neste sábado (19), o craque argentino igualou a marca de Pelé ao fazer um dos gols do empate por 2x2 do Barcelona com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.



O Rei, que alcançou o mesmo recorde pelo Santos, foi às redes sociais para cumprimentar Messi e expor sua admiração pelo jogador do Barcelona. "Assim como você, eu sei o que é amar e usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi ", publicou Pelé.



Messi chegou aos 643 gols depois de 748 jogos pelo Barcelona; Pelé demorou 660 partidas para alcançar o mesmo número de gols no Santos. A conta inclui apenas partidas oficiais - o Rei marcou 448 gols em amistosos, totalizando 1.091 pelo Santos em 1.281 partidas (na carreira toda, foram 1.283 gols).



Ao término da última temporada, Messi esteve muito próximo de deixar o Barcelona, depois de passar por problemas com a então diretoria da equipe catalã. Ainda se especula sobre qual será o futuro do jogador argentino, que deve deixar a Espanha no fim da atual temporada.