Messi homenageia Maradona: ‘Nos deixa, mas não vai, pois Diego é eterno’

O craque Lionel Messi prestou homenagem a Diego Maradona, morto nesta quarta-feira (25), e com quem trabalhou junto na Seleção Argentina em 2009 e 2010.

Nas redes sociais, Messi postou duas imagens lado a lado com Dieguito em ocasiões diferentes e escreveu: “Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Nos deixa, mas não vai, pois Diego é eterno. Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os familiares e amigos”, afirmou.

Messi jogou sob o comando de Maradona na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando a Argentina chegou às quartas de final, caindo para a Alemanha. Sob o comando do Pibe, fez 19 jogos e marcou três gols.

Confira a postagem.

https://www.instagram.com/p/CIBeukIlowA/?utm_source=ig_web_copy_link