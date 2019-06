Messi no Barradão: Argentina faz primeiro treino em Salvador

Depois de desembarcar em Salvador, a seleção da Argentina iniciou os trabalhos em solo brasileiro de olho na Copa América. No início da noite desta segunda-feira (10), a delegação do país vizinho fez o primeiro treino na capital baiana.

O palco escolhido por Messi, Agüero, Di María e companhia foi o estádio do Barradão, um dos centros de treinamento oficiais da Copa América. A atividade foi fechada para público e imprensa, mas alguns torcedores chegaram a marcar presença nos portões da Toca do Leão, na expectativa de manter contato com os atletas, em vão.

Torcida do Vitória já pode dizer que Messi bateu bola no Barradão (AFA / Divulgação) Olha a categoria de Di María (AFA / Divulgação) Di María defende o PSG, da França (AFA / Divulgação) Volante Pizarro foi o último convocado, após lesão de Palacios (AFA / Divulgação) Lateral esquerdo Tagliafico joga no Ajax (AFA / Divulgação)

Torcida do Vitória já pode dizer que Messi bateu bola no Barradão (AFA / Divulgação) Olha a categoria de Di María (AFA / Divulgação) Di María defende o PSG, da França (AFA / Divulgação) Volante Pizarro foi o último convocado, após lesão de Palacios (AFA / Divulgação) Lateral esquerdo Tagliafico joga no Ajax (AFA / Divulgação)

Os jogadores passaram direto no ônibus e não pararam para falar com os presentes. No campo, o técnico Lionel Scaloni fez um treino com bola. Em fotos divulgadas nas redes sociais da seleção argentina, é possível ver Messi batento bola no gramado do Barradão.

A seleção da Argentina estreia na Copa América no sábado (15), às 19h, na Fonte Nova, contra a Colômbia. Os colombianos também já estão em Salvador. Eles chegaram na manhã desta segunda-feira e só fizeram exercícios físicos no hotel.