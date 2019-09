Messi quebra silêncio sobre Neymar: 'não sei se o Barça fez tudo'

Lionel Messi quebrou o silêncio sobre a fracassada tentativa de retorno de Neymar ao Barcelona, em novela que se arrastou por toda a última janela de transferências na Europa.

O craque argentino era apontado como um dos grandes defensores da contração do antigo companheiro e mostrou desconfiança se o clube espanhol fez tudo que era possível para que o negócio com o Paris Saint-Germain (PSG) fosse concretizado.

"Ficaria muito feliz se Neymar voltasse. Sinceramente, não sei se o Barça fez tudo o possível para seu regresso, mas é certo que negociar com o PSG não é fácil", disse Messi em entrevista ao jornal catalão Sport.

Além das dificuldades financeiras da negociação - o PSG pedia cerca de 300 milhões de euros (mais de R$1,2 bi) -, Messi entende que, internamente, havia divergências sobre o seu retorno pela maneira através da qual o brasileiro foi para o PSG.

"É normal [a dificuldade] depois de tudo que aconteceu ao redor de Ney, a forma como ele se foi, a forma como ele nos abandonou", desabafou Messi.

Maior artilheiro da história do Barcelona, com 603 gols em jogos oficiais, e novamente postulante ao título de melhor do mundo, o argentino fez questão de destacar a admiração que sente pelo brasileiro, com quem formou ao lado do uruguaio Luis Suárez o poderoso trio conhecido como "MSN".

Trio 'MSN' em goleada contra o Villareal pelo Campeonato Espanhol, em 2017 (Foto: Lluis Gene/AFP)

Juntos, os três atacantes sul-americanos anotaram 364 gols e 173 assistências para o time blaugrana - tudo isso em apenas 110 jogos. Só o trio MSN garantiu ao Barcelona uma média superior a 3 gols por jogo. O saldo dessa potência ofensiva não poderia ser outro: com os três no plantel, o Barcelona ergueu 9 títulos em apenas três anos.

O trio venceu absolutamente tudo que era possível: uma Liga dos Campeões, um Mundial, uma Supercopa da Uefa, uma Supercopa da Espanha, três Copas do Rei e duas LaLigas.

"Não estou decepcionado. Temos um plantel espetacular que pode disputar tudo, também sem Ney. A nível esportivo, Neymar é um dos melhores do mundo. E com ele, no quesito da imagem e dos patrocinadores, o clube daria um salto", afirmou.

Messi negou, no entanto, os rumores de que ele ou o elenco tenham tentado influenciar nas negociações.

"Nunca pedimos a contratação de Neymar, simplesmente demos nossa opinião. Se eu mando? Ficou demonstrado que não é assim", disparou.

Sair do Barça?

Em entrevista recente para o canal oficial do Barcelona, o presidente Josep Maria Bartomeu confirmou que Messi tem uma cláusula em seu contrato que permite uma rescisão ao final de toda temporada, até o fim do vínculo, em 2021. O argentino negou que pretende ativar esse dispositivo legal, mas reforçou que quer ganhar títulos.

"Essa é a minha casa e não quero ir embora. Mas quero ganhar", declarou o capitão do time.

Apesar da soberania na Espanha, onde ganhou quatro dos últimos cinco títulos nacionais, o Barcelona não vence a Liga dos Campeões da Europa desde 2015, quando derrotou a Juventus na decisão por 3x1. O último deles foi marcado por Neymar, no último minuto, e sacramentou o pentacampeonato dos catalães.