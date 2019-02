Mestre, Evaristo rege orquestra de 88 no Fazendão; veja vídeo

Os campeões brasileiros de 1988 pelo Bahia participaram de ações comemorativas ao título na manhã desta segunda-feira (18), no Fazendão. Os atletas aproveitaram o dia no CT para tirar a moldura dos pés e mãos - no caso dos goleiros - para formar o que vai ser a calçada da fama tricolor.

Entre as brincadeiras, deu tempo até para cantoria. Em um dos campos do Fazendão, os jogadores cantaram a plenos pulmões o hino do clube. A "orquestra de 88" foi regida pelo ex-técnico Evaristo de Macedo, chamado carinhosamente de Mestre Evaristo. O técnico campeão brasileiro aproveitou também para bater um papo com o atual treinador, Enderson Moreira.

⭐⭐QUE MOMENTO!



Mestre Evaristo rege Hino do Bahia ao som dos campeões de 88 ????????#Bahia88 pic.twitter.com/GodK6a4igv — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 18 de fevereiro de 2019

As comemorações pelo título de 1988 começaram na sexta-feira (16), com uma missa na Igreja do Bonfim. No sábado, o elenco participou de uma feijoada. No domingo (17), os campeões fizeram a festa em um trio elétrico comandado pelo cantor Ricardo Chaves, de Ondina à Barra.

A conquista de 1988 completa 30 anos na terça-feira (19). Na final, o tricolor segurou o empate de 0x0 com o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e bordou a sua segunda estrela porque havia vencido o jogo de ida na Fonte Nova por 2x1. Apesar de ter sido decidido em 19 de fevereiro de 1989, o título valeu pela temporada de 1988.

Charles, Edinho Jacaré, Dico Maradona, Renato, Tarantini, Paulo Robson e Paulo Rodrigues gravam os pés para um memorial do Bahia (Felipe Oliveira/EC Bahia)