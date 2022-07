Meta audaciosa: Vitória busca quarto triunfo seguido na temporada

Na briga por uma vaga na próxima fase da Série C do Brasileiro, o Vitória tem uma meta audaciosa para alcançar na 16ª rodada da competição: conquistar o quarto triunfo seguido na temporada. Depois de derrotar Figueirense, São Jose-RS e Paysandu, o Leão tem a chance de comemorar o feito no domingo (24), às 17h, quando visita o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

A última vez que o clube conseguiu vencer quatro partidas seguidas foi em 2018, com uma mescla de jogos do Campeonato Baiano, Nordestão e Copa do Brasil. Apenas em Brasileiro, a sequência não é festejada há dez anos, desde 2012.

Em 10º lugar, o Vitória tem 21 pontos e está a apenas um do G8, grupo de times que seguem adiante no torneio e vão brigar pelo acesso. A Aparecidense, dona da 8ª posição, soma 22 pontos.

Para figurar pela primeira vez entre os protagonistas da Série C após o fechamento da rodada que se apresenta, o Leão precisa vencer o Ferroviário e torcer por tropeços de dois de cinco adversários que estão acima dele na tabela - ABC, Volta Redonda, Botafogo-SP, Aparecidense e Remo.

Um empate também pode colocar o rubro-negro no grupo seleto, mas nesse caso, Remo, Manaus, São José-RS e Aparecidense precisariam tropeçar ao mesmo tempo. Este último ainda teria que perder por três gols de diferença.

Mesmo que não consiga entrar no G8 nesta 16ª rodada por causa da necessidade da combinação de resultados, uma vitória diante do Ferroviário fará o time comandado por João Burse aumentar suas chances de classificação. De acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade atual é de 35.7%. Restam quatro rodadas para o fim da fase classificatória. O rubro-negro ainda enfrenta ABC, Mirassol e Brasil de Pelotas.

As sequências de 2012 e 2018

Invicto no comando do Vitória, João Burse quer repetir a escrita de Carpegiani, último técnico a conseguir comemorar uma sequência de quatro triunfos à frente do rubro-negro em Brasileiros. Na verdade, em 28 de agosto de 2012, Carpé festejou não apenas quatro, mas cinco vitórias seguidas na Série B.

Com gol de Michel, venceu o Grêmio Barueri. Antes, já havia batido América-MG, Guaratinguetá, Joinville e Ceará. O time tinha jogadores como Deola, Gabriel Paulista, Nino Paraíba, Uelliton e alcançou o acesso ao terminar na 4ª colocação, àquela altura já sem Carpegiani e com PC Gusmão como treinador.

Em 2018, última temporada em que o Vitória conseguiu vencer quatro jogos seguidos, o feito foi sob o comando de Vágner Mancini. Assim como em 2012, a sequência foi de cinco triunfos. Naquele 7 de fevereiro, o Leão bateu o Globo, por 2x0, na primeira fase da Copa do Brasil, com dois tentos assinados por Denilson. Antes, já tinha derrotado Vitória da Conquista, Atlântico e Bahia de Feira, no Campeonato Baiano, e Ferroviário, na Copa do Nordeste.

A equipe titular tinha atletas como Fernando Miguel, Kanu, Uillian Corrêa, Neilton, Denilson e, apesar da sequência de vitórias registrada no primeiro semestre, amargou decepções. Perdeu o estadual para o rival Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final e do Nordestão nas quartas. Para piorar, acabou rebaixado da Série A do Brasileiro pela sexta vez.

Atual treinador, João Burse foi o interino na reta final daquela temporada. Ele assumiu o posto nas seis últimas rodadas do torneio nacional, após Carpegiani e, anteriormente, Vágner Mancini, terem fracassado no cargo. À época, não conseguiu nenhuma vitória. Agora, o comandante rubro-negro quer manter o rebaixamento no passado e escrever o nome no acesso à Série B.