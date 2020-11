Metalúrgico da Ford é morto a tiros a caminho do trabalho em Camaçari

(Foto> Reprodução)

Um funcionário do Complexo Ford foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (6) no bairro Nascente do Rio Capivara, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Anderson de Araújo Guedes, 34 anos, foi baleado na Rua Marlin Azul, quando ia para o trabalho de moto. O veículo e outros pertences do metalúrgico foram encontrados no local.

Segundo a Polícia Militar, o 12º Batalhão (Camaçari) foi chamado às 5h50 com a informação de que havia um homem ferido no Bairro Novo. No local, eles encontraram Anderson ferido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que Anderson já estava morto. Os PMs isolaram área para perícia e remoção do corpo.

O candidato a vereador de Camaçari, Tarcísio Coiffer, usou as redes sociais para lamentar a morte de Anderson, afirmando que ele era colaborador de sua campanha. "Estamos todos tristes com a situação em que nos encontramos com a perda de nosso amigo",m escreveu, afirmando que diante do crime estava suspendendo todas as atividades do dia. "Continuaremos lutando por dias melhores e carregaremos o nosso Anderson para sempre em nossos corações".

O crime será investigação pela 4ª Delegacia de Homicídios, diz a Polícia Civil.