Metaverso premiado

A edição brasileira do Digital Awards 2022, a maior premiação do mundo digital, premiou o case da Housi, imobiliária que fez a primeira venda de um imóvel 100% no metaverso. O prêmio que reconhece os trabalhos, projetos e personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cultura digital no país nasceu em 2016 e tem o propósito de incentivar e valorizar a cultura da internet expondo, principalmente, as transformações trazidas para a sociedade. O case premiado foi uma criação da agência de multisserviços Metamundi, o que segundo o cofundador da empresa, Steffen Dauelsberg, reflete o comprometimento da equipe e dos parceiros na busca constante de soluções inovadoras. Cases assim mostram que o metaverso é uma tendência clara, mas que ainda deve levar pelo menos 10 anos para maturar, segundo afirma o vice-presidente da Gartner, Marty Resnick, baseado em uma recente pesquisa em que a empresa detectou que o metaverso será o próximo nível de interação entre os mundos virtual e físico e que, gradativamente, as empresas irão aproveitar oportunidades de integração de funcionários, capacitação e treinamento além de, como correu no case vencedor, a possibilidade de compras cada vez mais imersivas, sem sair de casa.

Saúde mental e tecnologia

Um levantamento da Pearson revelou que 96% dos pais gostariam que serviços de saúde mental fossem trabalhados nas escolas brasileiras. Essa necessidade aparece principalmente na dificuldade crescente de construir relacionamento interpessoal, experimentada pelos jovens estudantes. Mas, para promover esse apoio, os educadores também precisam ser preparados. Para atacar nessas duas frentes, as startups Árvore e Educa criaram o programa “Sentir”. Quem assina o trabalho é o psicólogo e especialista em educação e desenvolvimento humano Rossandro Kinjey, que destaca a necessidade de trabalhar também as famílias para lidar com sentimentos de angústia e frustração presentes nos alunos e que acabam refletindo em todos em casa. O programa “Sentir" disponibiliza mais de 500 livros e audiolivros paradidáticos de forma totalmente digital para a formação e desenvolvimento de líderes educacionais, aliado ao fornecimento de conteúdo para ser inserido na carga horária dos alunos. Para completar o ciclo, uma escola Parental Digital insere as famílias na jornada, com encontros exclusivos conduzidos por especialistas de diversas áreas de psicologia, terapia familiar e comportamento, entre outros. João Leal, CEO e cofundador da Árvore, arremata dizendo que além do impacto positivo na dimensão tecnológica dos envolvidos, o fato de ser 100% digital faz com que tudo esteja alinhado à linguagem das novas gerações contribuindo, assim, para o letramento digital preparando os jovens para viverem no ambiente digital de forma segura.

Incentivando as vendas

A plataforma incentive.me faz a gestão tecnológica de campanhas de incentivo de diversas empresas no Brasil. Para encerrar o ano em 2022, a empresa criou o Incentive Awards, que premiou campanhas inovadoras de premiação comercial. O destaque foi para a Positivo, marca do segmento de tecnologia do Brasil, que levou o prêmio de case do ano. Outras empresas premiadas foram a Assurant e a L’Oreal. A Positivo foi premiada pela utilização da metodologia NPS (Net Promoter Score), uma forma conceituada de avaliar a satisfação dos clientes onde a base de usuários registou uma média acima de 75 no indicador, superior ao regularmente apresentado no mercado. A gerente regional de trade da empresa, Patrícia Mara Gardezani, comemorou a premiação: “Estamos honrados e felizes na certeza de que a cada dia avançaremos mais no objetivo de prestar um serviço de excelência”.