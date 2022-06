Metrô contribui com R$ 11 bilhões para a economia baiana

Com quase oito anos de operação, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de mais de R$ 11,1 bilhões na economia da Bahia. Os dados, coletados pelo estudo "Impactos Sociais e Econômicos do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas", realizado pelo Instituto Miguel Calmon (IMIC), foram lançados nesta quarta-feira (8) na Casa do Comércio de Salvador.



Entre os anos de 2013 e 2021, a CCR Metrô Bahia investiu R$ 7,76 bilhões, sendo que no mesmo período as despesas operacionais e com pessoal da concessionária foram de R$ 1,8 bilhões. Os dados mostram os impactos diretos e indiretos do metrô na economia do estado. A contribuição total no PIB de Salvador e da Bahia durante os anos analisados foi, respectivamente, de R$ 4,237 bilhões (0,60% do PIB de Salvador) e de R$ 4,9 bilhões (0,16% do PIB da Bahia).



"Sabemos que na fase de investimentos, grande parte dos desembolsos tem repercussões diretas na economia local, enquanto as aquisições de máquinas e equipamentos afetam também outras economias do Brasil", explica o doutor em economia, Professor Gervásio Santos, pesquisador da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Conselheiro do IMIC, que realizou a apresentação do estudo. Segundo ele, a pesquisa faz uma análise do impacto econômico (a preços constantes de 2021) da implantação do metrô baiano.

(Divulgação) (Divulgação )

"As despesas operacionais dinamizam a economia local, já que grande parte desses gastos é empregada na contratação de serviços e na compra de materiais de outras empresas da região. As despesas com pessoal também são importantes, devido aos gastos com consumo que estas remunerações geram", completa.



O estudo mostra ainda que o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas se mostrou como um fomentador na geração de negócios e empregos. Em 2021, a CCR Metrô Bahia gerou 4.885 empregos diretos e indiretos com os investimentos e operações no estado. Já no ano de 2016, quando ocorreu o "pico" dos investimentos, foram gerados 43.665 mil empregos diretos e indiretos, considerando todas as repercussões das atividades econômicas dinamizadas pelos investimentos e operações metroviárias.



Uma análise feita entre os anos de 2016 e 2021 mostra também que o número de estabelecimentos e empregos segue aumentando continuamente desde 2016, o que coloca o metrô como um centro de prestação serviços para a comunidade. Até 2021, já estavam operando 121 negócios, com 550 pessoas empregadas nesses empreendimentos.

"São dados que mostram os impactos positivos do metrô baiano na economia, na mobilidade urbana e, principalmente, na vida das pessoas que usam o sistema metroviário. As transformações e melhorias ocorridas com a chegada da operação do metrô foram enormes e nós, da CCR Metrô Bahia, somos gratos por fazer parte dessa história", explica André Costa, diretor da concessionária.

O metrô conta com uma frota de 40 trens modernos, cada composição tem capacidade para transportar mil passageiros por viagem. Nos dias úteis são ofertados até 984 mil lugares, número que equivale a mais de 1/3 da população total da capital baiana. Com a expansão do Tramo III em andamento, será feita a abertura de duas novas estações na linha 1 em mais 5 km de via, fazendo com que o metrô chegue à Águas Claras. A estação com o maior número de embarques diários é a Estação Lapa, seguida de Pirajá, Aeroporto, Acesso Norte, Rodoviária e Mussurunga.



Oito anos de metrô

Atividades marcam os oito anos de operação do Sistema Metroviário. Dentre elas, na segunda-feira (13), acontece o lançamento de mais duas edições da websérie Histórias do metrô, que traz histórias de pessoas que tiveram a vida impactada pelo modal. Na semana seguinte, no dia 20 de junho, é a vez do lançamento da campanha Bora de Metrô. Por fim, a banda Agentes do Metrô em data e estação a serem divulgadas. Toda a programação é gratuita.