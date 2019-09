Metrô de Salvador passa aceitar cartão de crédito para recarga

A partir do dia 23 de setembro, os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas terão mais uma facilidade para carregar os cartões de integração da CCR Metrô Bahia. Agora será possível efetuar a recarga com o uso do cartão de crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Hiper.

O pagamento no cartão de crédito será aceito para recargas nas ATMs (máquinas de autoatendimento), distribuídas em todas as estações de metrô, sem custo adicional para o usuário. O crédito entrará na hora. A recarga no débito é aceita desde o ano passado.

O usuário pode usar a facilidade do cartão de crédito para recargas de valores pré-definidos de R$ 2, R$ 3.70, R$ 4, R$ 8, R$ 10, R$20, R$ 50 e R$100 nas ATMs. Atualmente, cerca de 36% das vendas totais são efetuadas em máquinas de autoatendimento, sendo 52% dessas vendas no cartão de débito.

A expectativa é que a nova operação com crédito passe a representar em torno de 10% do total das vendas. As bilheterias continuam realizando a operação apenas em dinheiro.

Além de evitar filas nas bilheterias, o uso do cartão de crédito vai minimizar problemas com notas amassadas, rasgadas e molhadas, que normalmente são recusadas pelas máquinas de autoatendimento, e que podem travar o equipamento.

A compra é fácil e rápida, sem a cobrança de taxa extra, e é mais uma comodidade para o cliente do sistema metroviário, que não precisará de dinheiro para carregar seu cartão, nem se preocupar com troco.

Os usuários podem contar com a orientação dos Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) do metrô, presentes nas estações para tirar dúvidas, ou em caso de problemas com os equipamentos. Há ainda a opção do contato através da Ouvidoria, pelo telefone 0800 071 8020.

Todos os pontos de recargas operam de acordo com o horário de funcionamento do metrô, das 05h à 00h, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados.