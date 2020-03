Metrô de Salvador terá esquema especial neste fim de semana 

A CCR Metrô Bahia informou que preparou uma estratégia de atendimento especial para atender aos eventos que acontecem na cidade neste fim de semana. A tática foi montada por conta de eventos no entorno do metrô como o The Choice (dia 14, na Arena Fonte Nova), o Festival Viver Bem (dias 14 e 15, no Salvador Shopping) e o jogo entre Vitória x River pela Copa do Nordeste (dia 15, no Barradão). As estações que terão uma atenção especial são Campo da Pólvora, Pernambués e Flamboyant e outras consideradas estratégicas para os eventos.

A concessionária informou que vai reforçar a operação das bilheterias e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda. A empresa garantiu que fará o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) e a segurança será garantida com o monitoramento eletrônico em tempo real realizado por mais de 2 mil câmeras que estão distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação.

A ação estratégica de segurança e operação é utilizada pela concessionária em eventos de grandes públicos como jogos e shows visando melhor atender os clientes.

Dica de viagem

Vai para o The Choice? Desembarque na Estação Campo da Pólvora de Metrô que fica a 400 metros da Arena Fonte Nova

Vai para o Festival Viver Bem? Desembarque na Estação Pernambués de Metrô e siga para o Salvador Shopping que fica cerca de 500 metros

Vai para o jogo entre Vitória x River? Desembarque na Estação Flamboyant de Metrô e pegue a linha especial com destino ao Barradão

A concessionária aproveitou para lembrar que o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas está integrado com os ônibus urbanos e metropolitanos. Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir o cartão do metrô para ida e volta, com antecedência. A tarifa é de R$ 3,90. Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga nas bilheterias das estações ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô, podendo pagar inclusive com cartão de débito e crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e Elo. O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente em qualquer bilheteria.

Outra possibilidade é adquirir cartões pré-carregados nas máquinas vending machines instaladas nas estações. Além disso, os clientes podem comprar créditos em mais de 3 mil pontos de vendas distribuídos em Salvador e Região Metropolitana. A compra na Rede Credenciada deve ser realizada em dinheiro e a carga será efetivada no validador de consulta e carga presente em todas as estações, antes do cliente se dirigir às catracas de acesso do metrô.