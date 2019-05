Metrô reduz velocidade e aumenta intervalo entre trens na linha 1

Quem precisa pegar o metrô nesta quarta-feira (22) vai precisar ter paciência. Desde o início da manhã a linha 1 - que liga Lapa a Pirajá - está com velocidade reduzida em alguns trechos e consequentemente há um intervalo maior entre as viagens. A CCR Metrô, que administra as linhas, informou que ainda está senda investigada a causa da falha.

A velocidade está reduzida nos trechos entre Bom Juá e Pirajá assim cmo entre Pirajá e Retiro. Os trens estão andando, segundo a CCR Metrô, a 30 km/h.Normalmente é 80 Km/h. O intervalo entre as viagens que é normalmente de 2,4 minutos está sendo de 3,5 minutos.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que a lentidão acontece em função de atos de vandalismo. "A concessionária está informando os clientes sobre a ocorrência por meio de banners e avisos sonoros nos trens e estações. Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estão fazendo a orientação presencial nas estações. A equipe de manutenção está atuando para normalização da operação", afirmou a companhia que não indicou qual foi o ato de vandalismo.

Às 8h57 os trens voltaram a circular com velocidade normal, segundo a CCR Metrô.

A linha 2 - que liga o Acesso Norte ao aeroporto - funciona normalmente.