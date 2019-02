Metrô terá detectores de metal em estações durante o Carnaval

De 1º a 6 de março, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai antecipar a abertura da operação, passando a funcionar das 4h à 0h para embarque na Estação Lapa. Até 4h50, as demais estações funcionam apenas para desembarque. Ao todo, serão 35 trens em operação.

A CCR informou que a segurança no metrô também ganhará reforço durante a folia de momo. Estações de metrô, trens e terminais de ônibus vão contar com apoio do Grupo de Pronta Resposta, formada por Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) com o apoio da Polícia Militar.

Também haverá monitoramento eletrônico por meio de mais de 2 mil câmeras das estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária.

Parte das imagens também são monitoradas diretamente pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A CCR Metrô Bahia também vai utilizar portais de detetores de metal nos acessos às estações consideradas pela empresa como estratégicas e vai reforçar a quantidade de trens, de acordo com a demanda.

As estações Lapa e Campo da Pólvora são as mais próximas dos circuitos da folia. De lá, é possível seguir a pé para os circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico) ou integrar com ônibus, táxi ou transporte por aplicativo para chegar até o circuito Dodô (Barra-Ondina).

Este é o primeiro Carnaval com funcionamento pleno do sistema e da Estação Aeroporto de Metrô. Com isso, os moradores da Região Metropolitana de Salvador podem se deslocar rapidamente até os circuitos da folia, em cerca de 40 minutos.

Os terminais de ônibus integrados administrados pela CCR Metrô Bahia - Pirajá, Retiro, Acesso Norte, Rodoviária e Mussurunga – também irão antecipar o início das atividades para as 4h da manhã. Quem quiser integrar o metrô com o carro particular, pode utilizar o estacionamento privado, localizado no Terminal de Ônibus Pituaçu.

O local conta com 370 vagas e o acesso é feito pela 4° Avenida ao CAB. Nos dias de Carnaval, o estacionamento vai funcionar 24 horas. A credencial de acesso pode ser adquirida antecipadamente.

Serviço

Horário de funcionamento: De 1º a 06 de março, a Estação Lapa estará aberta para embarque a partir das 4h. Até as 4h50, as demais estações funcionam apenas para desembarque. A operação normal funciona das 5h à meia-noite, todos os dias.

Quanto custa: R$ 3,70. Também será possível fazer a integração entre metrô e ônibus urbano ou metropolitano, pagando apenas uma passagem, com a utilização dos cartões CCR Metrô Bahia, SalvadorCARD e Metropasse.