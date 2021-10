'Meu coração gelou': Filha lembra momento de notícia da morte do pai em empilhadeira

Para além das lágrimas de tristeza, saudade. "Ficamos de passar juntos o último final de semana", disse a técnica de enfermagem Iranesa Bonfim dos Santos, 36 anos, filha do funcionário terceirizado do Porto de Salvador, Florisvaldo Ramos dos Santos, 64. O pai dele morreu após uma empilhadeira cair sobre ele na noite desta quarta-feira (6).

Florisvado trabalhava em Salvador de segunda a sexta e aos sábados e domingos ia para casa, na cidade de Amélia Rodrigues. No último final de semana, Iranesa havia programado visitar o pai. "Eu era a mais apegada a ele. A gente se falava todos os dias. No sábado e domingo passado ficamos de passar juntos na casa dele, mas acabei trabalhando", disse ela, enquanto enxugava as lágrimas no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), na manhã desta quinta-feira (07).

A filha disse que o pai era conhecido pelo bom humor em todos os lugares. "Ele só vivia sorrindo. Todo mundo me dizia isso. Coisa mais rara era vê-lo triste e quando a tristeza chegava, tratava logo de se livrar dela", disse ela, que perdeu o pai um ano depois da morte da mãe.

Abalada, Iranesa era consolada pelo marido, Carlos Leandro dos Santos. Ele também lamentou a morte do sogro. "Ele era moleque demais, extrovertido, do bem , um ser humano de exemplo. Uma pessoa honesta, que deixou isso como legado para os filhos", declarou.

Florisvado morava com a esposa na cidade de Amélia Rodrigues, mas permanecia em Salvador durante a semana por causa do trabalho no porto, onde estava há 30 anos. "Ele estava aposentado, mas amava trabalhar. Não gostava de ficar parado e ele adorava o que fazia", relatou a filha. Ele deixa três fillhos e dois netos.

(Foto: Reprodução)

O acidente aconteceu por volta das 23h30, mas Iranesa só tomou conhecimento da tragédia na manhã desta quarta, quando deixou o hospital onde trabalha. "Comecei a receber várias mensagens e ligações, mas, como estava trabalhando e não é permitido o uso de celular, só vi hoje, depois que saí, que as pessoas perguntavam pelo meu pai, mas não diziam o que havia acontecido. Depois meu tio ligou dizendo que houve um acidente com um operário de Amélia Rodrigues. Meu coração gelou. Em seguida, recebi a ligação da empresa comunicando o acidente", disse ela.

Iranesa disse que faltou clareza da empresa sobre o ocorrido com Florisvaldo. "Eles disseram apenas que o meu pai havia tocado na empilhadeira em pleno funcionamento e que em seguida ele caiu debaixo da empilhadeira. Mas o colega dele que viu tudo contou mais coisa", disse ela, fazendo referência às declarações do colega de trabalho do pai.

O trabalhador Edmilton Ferreira, citado pela filha da vítima, viu o acidente. "A empilhadeira saiu de frente, quando deveria sair de ré e por isso ele (operador) não viu porque a carga tapava a visão dele", conta o portuário.

Ele disse ainda que a situação foi muito rápida. "Não dá tempo para a gente gritar, pois acidente na Codeba é morte garantida", completou. Mas a morte do colega abalou a todos no local.

Edmilton era amigo de Florisvaldo e viu a tragédia

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"Nós não éramos colegas. Éramos irmãos. Entramos juntos. Ele me chamava de meu recém-nascido, porque ele gostava de ser o paizão de todos. Todo mundo chorou lá dentro", contou.

Em nota, a Codeba informou que o acidente aconteceu por volta das 23h30, durante uma operação de embarque de celulose. A companhia disse ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário, e lamentou a morte do funcionário. "A Codeba lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e colegas do trabalhador portuário Florisvaldo Ramos dos Santos", diz outro trecho da nota.