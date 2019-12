'Meu Deus do céu, mataram': morador gravou morte de suspeito de assalto

A tentativa de roubo a um carro que terminou com um dos bandidos morto e o outro ferido, na noite de quarta-feira (11), no bairro da Ribeira, em Salvador, foi registrado por moradores que acompanharam a revolta da população com a dupla de criminosos. Eles pretendiam levar o VW Gol, que era ocupado por cinco mulheres - sendo uma idosa e duas crianças, na Avenida Beira Mar.

Segundo uma moradora, um dos bandidos chegou a atirar, mas a arma falhou. Ele foi dominado por populares e era o único que estava armado. Na hora, o comparsa fugiu, mas acabou baleado por um homem, apontado por testemunhas como sendo um policial civil. Os dois foram socorridos para Hospital Geral do Estado (HGE), onde um deles morreu.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da confusão e o tiro. Um multidão domina os ladrões e um deles corre em direção ao mar, mas é baleado em seguida. É possível ouvir apenas um disparo e o ver o momento em que o ladrão cai na areia da praia. Ainda no vídeo, cometários apontam que o rapaz morreu no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará a morte de André Silva Dias dos Santos, de 19 anos, atingido por disparos de arma de fogo.

"Conforme informações iniciais, André e um comparsa, identificado como Flávio Rangel Damasceno Filho cometiam um assalto na Avenida Beira Mar, quando os tiros foram disparados, atingindo André. Socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), ele não resistiu aos ferimentos e antes de morrer informou que estava no local para pegar um carro roubado e levar até a Ilha de Itaparica". A nota informa ainda que " Flávio sofreu uma tentativa de linchamento, socorrido para o mesmo hospital e depois de passar pelo atendimento médico, foi encaminhado à Central de Flagrantes".

'Só ouvi os gritos'

Na manhã desta quinta-feira (12), o CORREIO esteve no local e conversou com o marido de uma das vítimas. Ele contou que a mulher dele, a sogra de 80 anos, a cunhada e duas crianças - uma de 2 e outra de 5 anos - tinham acabado de entrar no Volkswagen Gol e quando se preparavam para sair, por volta das 19h, foram abordados pelos ladrões, cada um de um lado, sendo que o homem armado estava rente à motorista.

"Só ouvi os gritos. Minha mulher contou que ela pediu para o bandido deixá-la tirar as crianças. Eles já tinham jogado no chão a minha sogra e empurrado minha cunhada. Mas eles não quiseram esperar e o homem armado atirou contra minha mulher. A sorte é que o revólver era velho e falhou. Diante disso, minha mulher pulou para cima dele e entrou em luta corporal dentro do carro. Foi quando de casa escutei toda a confusão e saí", contou o marido da motorista.

Ele disse que ao ver mulher brigando com o bandido, não pensou duas vezes. "Fui para cima dele também. O comparsa estava em desvantagem, porque não estava armado e eu e minha mulher lutávamos com o outro que deixou o revólver cair no carro. Foi quando o comparsa correu e logo foi baleado por um homem, que só depois soube que era um policial civil", declarou.

O marido da motorista disse que o bandido que estava armado só sobreviveu porque uma policial militar passava na hora e evitou o linchamento. "Ele ia morrer também, por que todo mundo partiu para cima dele. A policial militar não deixou e acionou uma viatura", relatou.

Ele disse ainda que não conhece o policial civil. "Nunca o vi por aqui, mas se não fosse ele, algo pior poderia ter acontecido, pois os bandidos estavam certos de que iam levar o carro de qualquer jeito", declarou.

Outros moradores disseram que o local é tranquilo, mas que bandidos de outras áreas passaram a agir na região. "Isso porque, por causa do sossego, acabam tendo êxito em sua ações, só que desta vez se deram mal", disse um senhor que preferiu não se identificar.

Uma senhora que acordou com o tiro disse que foi um pânico. "As pessoas daqui são moradores de anos e não estamos acostumados com isso, tiro. Têm as brigas, por causa dos bares, mas tiro, não. Ninguém conseguiu dormir hoje. Todos apavorados desde ontem. Eu mesma vi a correria, o corpo do rapaz na areia. Foi terrível", finalizou a idosa.

Em relação ao caso, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que "uma guarnição da 17ª CIPM foi acionada para atender uma ocorrência de linchamento e disparo de arma de fogo na Avenida Beira Mar, no bairro da Ribeira. De acordo com informações iniciais, dois indivíduos tentaram roubar um veículo e foram linchados por populares. No local, a guarnição localizou os dois acusados ao solo. Foi prestado socorro para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde um foi a óbito e o outro, após receber atendimento médico, foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada".