Meu Domingo : Buja Ferreira, da Timbalada, é o convidado da semana

IIntegrante do novo time de vocalistas da Timbalada, Buja Ferreira, 34 anos, mantém uma rotina intensa no domingo. Ele conta que, quando está em casa, acorda às 6h, vai à missa, corre na Praia do Flamengo e sempre vai ao mercado comprar algo para fazer as “delícias do Bujão”, brinca. “Além de compor e cantar, amo cozinhar”, conta.

O domingo sempre inclui um filme ou série na TV: “Acabei de assistir na Netflix uma série que recomendo muito: Olhos que Condenam”, diz Buja, referindo-se à série americana dirigida por Ava du Vernay. Ele também é fã d a série Scandal, "que tem uma advogada com um pulso firme e acredita em seus ideias". Ainda no audiovisual, ele recomenda o socumentário O Segredo, "que fala sobre o poder do pensamento". " Temos que pensar coisas boas, falar coisas boas. Acredito que se pensamos o bem, colhemos o bem.

Confira os 3 passeios imperdíveis que o timbaleiro ama fazer.



Top 3

Igreja do Bonfim - É lá onde renovo minhas energias, onde agradeço por minhas conquistas e me sinto forte.

Candeal - Adoro ir lá porque lá é o lugar a alegria. Eu tenho um bordão que digo “alegria , alegria, alegria”. Lá, em cada esquina tem uma arte, cada senhor é uma luz. Foi lá onde nasceu a Timbalada e nossa enciclopédia musical, que é o cacique Carlinhos Brown. E é lá minha faculdade musical.

Beco do Cirilo - Um segredo: sou fitness. Mas, de vez em quando, me rendo às delícias do Beco do Cirilo (Rua José Marins, na Estrada da Rainha). A fejoada é uma delícia