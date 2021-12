'Meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família', pede criança, em carta para o Papai Noel

As crianças têm o costume de pedir, em suas cartinhas ao Papai Noel, aquilo que mais desejam no Natal. Hector, de 7 anos, portanto, fez jus aos seus desejos e, fã de churrasco, pediu algo especial para ele

"Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família, tenho 7 anos, muito obrigado Papai Noel", diz a cartinha.

É que desde o início da pandemia, a família de Hector, que mora em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, está passando por uma situação difícil. A mãe, Patrícia Braz, fica com as crianças em casa e depende dos bicos que seu marido e sua filha mais velha fazem. Leandro é carpinteiro e Rosiane cuida de uma idosa. A mãe tem mais dois filhos: Maryanne, 9 anos, e Oliver, 9 meses.

Em entrevista à Revista Crescer, ela conta os trabalhos foram diminuindo durante a pandemia e a família precisou reduzir alguns gastos. " A gente compra, mas agora é miúdos, ossos, essas coisas mais baratas", disse.

Por isso, quando Hector perguntou à mãe se a família faria um churrasc no Natal este ano e ela disse que as coisas estavam difíceis, ele decidiu fazer uma cartinha. Como aprendeu a escrever sozinho este ano, teve a ajuda da mãe.

"Quando eu vi que a vontade dele era essa mesmo, me doeu o coração. Ele que decidiu. Sentamos na mesa e eu o ajudei a escrever, ainda disse a ele que seria difícil, pois estava tudo muito caro. Ele me disse que eu ficasse tranquila, pois o papai Noel sempre ajudava todo mundo, porque ele era Deus", relatou.

A família recebeu doações para formar uma cesta de Natal. Mas como é um resultado momentâneo, Patrícia ainda espera uma solução duradoura para a família.