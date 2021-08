México vence o Japão e conquista a medalha de bronze no futebol

O México conquistou a medalha de bronze no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta sexta-feira, ao derrotar o Japão, por 3 a 1, no Saitama Stadium. O ouro será definido, neste sábado, no duelo entre Brasil e Espanha, em Yokohama.



A partida foi muito disputada, com as duas equipes procurando o ataque desde o início. O México, mais experiente, aproveitou melhor as oportunidades e abriu 2 a 0.



O primeiro gol mexicano foi marcado, aos 17 minutos do primeiro tempo, por Cordova, ao converter cobrança de pênalti. Aos 22, o mesmo Cordova bateu escanteio e Vasquez, de cabeça, ampliou a vantagem.



No segundo tempo, o Japão foi ao ataque, mas o México fez o terceiro gol. Em nova cobrança de escanteio de Cordova, Vega, de cabeça, fez belo gol, deixando os mexicanos muito próximos do pódio.



Mas os anfitriões reagiram, após a entrada de Mitoma. Driblador e agressivo, o atacante fez belas jogadas e animou a seleção da casa. Aos 33 minutos, o atleta passou pela marcação de três adversários e concluiu sem chances para o experiente goleiro Ochoa.



No minutos finais, o México recuou e o Japão poderia ter empatado a partida, mas Doan, Kubo e Mitoma desperdiçaram boas oportunidades.



Ao final do jogo, a alegria dos mexicanos contrastou com a tristeza profunda dos japoneses, inconformados com o fato de não terem conseguido uma medalha olímpica em casa.