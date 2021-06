Mia Khalifa ‘presta depoimento’ na CPI da Covid: ‘Uma mulher do povo’

Embora a CPI da Covid envolva a apuração de crimes contra a saúde pública que podem ter levado milhares de brasileiros à morte, as discussões sobre assuntos tão espinhosos acabam se prolongando tanto que, inevitavelmente, costumam resvalar em em personagens um pouco menos ‘carregados’, e que muitas vezes acabam dando um tom mais descontraído aos debates – ao menos nas redes sociais.

E a personagem alternativa da vez (outra vez!) é a digital influencer e ex-atriz pornô Mia Khalifa, que já tinha aparecido em assuntos relacionados à CPI em outras oportunidades, quando foi citada – direta e indiretamente – pelos senadores Randolfe Rodrigues (da oposição) e Luiz Carlos Heinze (governista).

Nesta quarta-feira (9), ela mesma fez questão de se colocar na cena. Numa montagem postada em suas redes sociais, ela aparece na cadeira onde ficam os depoentes da comissão, bem ao lado dos senadores Omar Aziz (presidente da CPI) e Renan Calheiros (relator). “Uma mulher do povo”, escreveu a libanesa na legenda da foto (em inglês).

Foto: Reprodução/Twitter

No final do mês passado, Mia Khalifa já tinha virado meme mais de uma vez, e chegou a se manifestar sobre o assunto, quando pareceu ter sido citada pelo senador governista Luiz Carlos Heinze, do Rio Grande do Sul.

Durante uma fala em defesa do uso da hidroxicloroquina contra a covid-19 (remédio sem eficiência comprovada contra a doença), o senador falou de uma suposta pesquisa fraudulenta que tinha o envolvimento de uma atriz pornô. “Uma atriz pornô! Nada contra ela. E a diretora científica era uma escritora de ficção científica”, mencionou o senador gaúcho.

Mia Khalifa respondeu: "Não sei quem precisa ouvir isso (Brasil), mas não sou médica, então não aceite conselhos médicos de memes falsos meus que você encontrou no WhatsApp ... tchau". Ela ainda usou o meme de Anitta, em referência à música Girl From Rio, e postou uma foto com o ônibus com a inscrição 'Girl From Beirut'.

Essa semana, Randolfe voltou a comentar o mal entendido envolvendo a personalidade libanesa. Fez provocações ao senador Heinze, na própria bancada da CPI (ver vídeo abaixo), e comentou no Twitter: "Pessoal, estava refletindo aqui. Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a Mia Khalifa para a CPI".