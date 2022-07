Mia Mamede é eleita Miss Universo Brasil 2022

A coroa do Miss Universo Brasil 2022 é de uma capixaba. Mia Mamede, 26, foi eleita representante do País nesta terça-feira, 19, no evento que consagrou a escolhida desta edição. A vitória também significa um marco para o Espírito Santo, estado de origem de Mamede, esta é a primeira vez que uma concorrente do estado vence a disputa.

Quem passou a faixa para a eleita deste ano foi a cearense Teresa Santos, Miss Universo 2021. A capixaba concorreu com outras quatro participantes: Rebeca Portilho, Miss Amazonas 2022; Luana Lobo, Miss Ceará 2022; Isadora Murta, Miss Minas Gerais 2022; e Alina Furtado, Miss Rio Grande do Sul 2022.

Durante a seleção final, transmitida no YouTube, as participantes tiveram que responder a seguinte pergunta: "O Brasil é o quinto país no mundo com maior índice de violência contra a mulher. Como o Miss Universo Brasil, qual a sua responsabilidade social? Com esse tema, o que você pretende fazer para prevenir e combater a violência contra meninas e mulheres brasileiras?".

Mia respondeu ao questionamento reforçando o empoderamento feminino e as mudanças das últimas décadas. "A miss do século 21 tem que ser profissional, tem que ter uma visão, e tem que ter um propósito. Ela é uma miss empoderada, e eu quero ser este exemplo para outras jovens meninas".

Em sua conta oficial no Instagram, a vencedora comemorou o resultado. "Tudo ainda parece um sonho! Que felicidade em ser a primeira capixaba a levar a coroa para o Espírito Santo", escreveu.

Nesta edição, as cinco finalistas disputaram com outras 21 concorrentes. No mês de junho, todas as participantes enfrentaram etapas eliminatórias. Agora, Mia Mamede deve se preparar para representar o Brasil no Miss Universo, previsto para acontecer no fim do ano, nos Estados Unidos.