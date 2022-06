Michael Ballack está namorando modelo amiga do filho morto em acidente

O ex-astro do Chelsea, Michael Ballack, de 45 anos, está namorando a modelo alemã Sophia Schneiderhan, 24 anos mais nova. Sophia é amiga de seu filho, Emilio Ballack, que morreu em agosto do ano passado, aos 18 anos, em um acidente de quadriciclo em Portugal. As informações são do jornal The Sun.

De acordo com a publicação, Sophia é filha de um médico e conhecida há bastante tempo pela família de Ballack. Os dois foram fotografados juntos em uma feira de arte.

Sophia (Foto: Reprodução)

Sophia trabalha desde os 13 anos como modelo, e é do casting da agência Louisa Models.

O casal se aproximou após o acidente que matou Emilio, fruto do relacionamento do ex-jogador com Simone Lambe, com quem se casou em 2008 e divorciou em 2012. O jogador tem outros dois filhos.

Emilio Ballack era o filho do meio. Ele morreu na madrugada do dia 5 de agosto em um acidente de quadriciclo na península de Troia, no litoral de Portugal. Emilio estava fazendo uma manobra com o quadriciclo quando as rodas da frente levantaram, jogando o jovem para trás. O veículo acabou virando sobre a cabeça do jovem, de uma altura de aproximadamente um metro.

Segundo relatou o jornal inglês Daily Star, os ferimentos e as cenas da morte do jovem foram tão fortes que a equipe de bombeiros que prestou socorro ao rapaz precisou ser atendida por psicólogos.

O acidente aconteceu perto do condomínio Villas do Mar, local onde Ballack tem um imóvel de veraneio. Emilio chegou a ser socorrido pelos bombeiros locais, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros filhos do ex-jogador, Louis, de 19 anos, e Jordi, de 16, estavam na propriedade no dia do acidente.