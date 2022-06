Michel Teló e Barões da Pisadinha se apresentam no São João em Paripe

O bairro de Paripe, em Salvador, terá dois dias de festa de São João. Nos próximos dias 23 e 24 de junho, o bairro do subúrbio receberá nomes como Michel Teló, Pablo, Os Barões da Pisadinha, Toque Dez, Emely Rodrigues e Pedro Libe.

Na véspera do São João, Michel Teló será a grande atração. Dono de sucessos como Fugidinha, Ei, Psiu!, Beijo Me Liga e Larga de Bobeira, o cantor sobe ao palco em uma animada apresentação. A noite também conta com Toque Dez e Emely Rodrigues.

No dia do festejado São João, uma programação com mais de seis horas foi montada para o público do subúrbio. Com seu potente agudo no vocal, o cantor Pablo se apresenta, tendo no repertorio canções como Bilu Bilu, Porque Homem Não Chora e Chora Não Bebê.

A grade também conta com Os Barões da Pisadinha. Formado por Rodrigo e Felipe Barão, vocalista e tecladista, o duo apresenta a Pisadinha, ritmo derivado do forró que usa teclado e sintetizadores para simplificar a produção. Entre as canções Recairei, Tá Rocheda, Basta Você Me Ligar e Já Que Me Ensinou a Beber. A noite termina com Pedro Libe.

A programação do São João da Bahia acontece de 23 a 2 de julho em Paripe, no Pelourinho e, a novidade de 2022, no Parque de Exposições. No dia 23, a programação musical é aberta nos três polos: Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No Centro Histórico e na Paralela acontece até o dia 26. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 a 2 no Parque.